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工行建行理財子公司獲批開業

2019-05-23 列印
　　國有大型銀行工行（1398）、建行（939）旗下理財子公司率先開業。中國銀保監會昨日批准工銀理財、建信理財開業。其中，工銀理財註冊資本不超過160億元（人民幣，下同），公司地址設在北京；建信理財註冊資本為150億元，註冊地為深圳。

        作為首批獲准開業的銀行系理財公司，其業務主要包括發行公募及私募理財產品、理財顧問等資產管理業務。

        工行方面表示，工銀理財將成為集團大資管戰略深化發展的核心平台和旗艦品牌，有利於相關的業務管理。目前，工行發行的符合新規要求的理財產品規模，已超過3500億元。

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