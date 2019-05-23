﻿中環IFC外望——TVB：安心事件影響不大

早前「安心事件」引起全城關注，電視廣播（511，TVB）昨日舉行股東大會，有股東憂慮或會引致業績變得更差，甚至需要供股。TVB行政總裁李寶安強調，現時公司資金充裕，又指「安心事件」損失不會達數千萬元，但拍一部劇集投資金額不小，公司不想劇集有任何「瑕疵」影響大局，因此願意付出一些費用「將啲瑕疵去cover（掩蓋）咗佢」，劇集推出就會安全。



TVB副總經理（節目及製作）杜之克補充指，事件對公司的即時損失不太明確，但事發後公司需要調動劇集播出時間，過程中或會違反對廣告客戶的某些承諾，可能會導致損失。



兩劇權衡後決定重拍



至於兩部由黃心穎擔任主角的劇集要進行重拍，他強調由於兩部屬於較大規模製作，加上當中一部會在內地播放，故考慮市場等因素後，認為投資重拍是補救公司投資項目方法。他相信，「安心事件」的後遺症，不會對TVB今年業績造成很大影響。



港航機師過剩推肥雞餐



多次傳出陷入財困嘅香港航空，繼上月向機師提出借調安排後，為解決機師過剩問題，港航決定推出「肥雞餐」削減人手。據港航內部公告，由現時至6月3日，向全體機師提出名為Voluntary Separation Scheme（VSS）嘅自願離職計劃，讓現時未能達到最適宜飛行時數嘅機師，選擇其他招聘機會。



最多補償三個月糧



內部通告由港航飛行部（FOP）向全體機師發出，信中提到因應機師過剩問題，有機師對未能達到最適飛行時數感到失望，所以提出自願離職計劃。參與計劃嘅機師最多可獲三個月薪酬補償，累積及未使用嘅年假可獲發補償；機師可獲回國機票資助或調遷津貼；服務超過兩年嘅合資格機師可獲發遣散費等。



除咗金錢補償外，日後如果港航有意再招聘機師，將會優先考慮聘回經該計劃離開嘅機師。又話如果機師喺離職日期起計三年內再加入港航，可保留原有職級同資歷，港航都會為參與機師安排推薦信等。港航話，自願離職計劃安排只屬一次性，由即日起至今年6月3日對所有機師開放申請。



高瞻