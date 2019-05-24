﻿美再制裁中國科企 市場憂全球經貿 全球股市齊瀉 杜指跌286點

美國針對中國科技企業的制裁不斷擴大，中美貿易戰惡化，勢打擊各國經濟增長，形成全球股市齊瀉局面！除中港股市受壓，歐美股市亦同受拖累，杜指昨晚開市急挫400點，跌幅達1.5%，科技股指數納指亦跌1.5%。英法德3大股市收挫逾1%。德國DAX指數收報11952.41點，跌216點，跌幅1.78%。法國CAC指數收報5281.37點，跌97點，跌幅1.82%。英國富時100指數收報7231.04點，跌103點，跌幅1.41%。英國皇家郵政股價收挫11%跌至歷史新低。



美國政府考慮將五家中國監控設備企業列入黑名單，市場投資氣氛進一步轉差，雖然美國財長努欽表示，白宮正在研究向另外3000億美元中國進口商品徵收關稅對美國消費者的影響，未來30至45日內不會有決定，但這番講話對市場投資氣氛無大作用，大市漲升乏力。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25490點，跌286點；納斯達克指數報7628點，跌122點。滙控（005）美國預託證券價格曾見65.52港元，較香港收市價升0.27港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見325.97港元，較香港收市價跌0.03港元。



另外，美國最新製造業數據、新屋銷售數據均差於市場預期，也利淡美股。



英股受脫歐困局打擊



美國5月Markit製造業採購經理指數(PMI)初值為50.6，差於市場預期52.5；4月新屋銷售按月下跌6.9%，以年率計達到67.3萬間，低於預期的67.5萬間。不過，美國上周首次申領失業救濟人數儘管也遜於市場預期，但數值為減少1000人，至21.1萬人，而首次申請失業救濟人數亦意外跌至5周低位。



港股方面，恒指昨日收報27267點，跌438點，創四個月新低，成交金額989億元。五月以來，恒指累挫2431點或8.2%。



恒指低收438點



股王騰訊（700）連跌六日，昨日最多跌近5%，收報326元，跌13元或3.8%，今個月以內累跌近一成六。電訊設備股受壓，手機孖寶舜宇（2382）跌7.7%；瑞聲（2018）跌6.4%。市場避險情緒高漲，資金轉炒公用股，藍籌股只有七隻上升，當中有四隻為公用股，其中電能實業（006）升0.7%，收報54.2元；港鐵（066）升0.6%，報收48.75元。



