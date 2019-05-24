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﻿人民幣死守6.9關

2019-05-24 列印
　　華為事件持續發酵，繼續打壓市場情緒。人民幣兌美元周四早段跌逾百點，官方中間價連續兩日刷新五個月以來低點，周四報6.8994。交易員稱，美元指數仍在98以上，人民幣中間價死守6.9關口，傳遞維穩決心。人民幣早段一度下試6.9185後跌幅有所收窄，仍維持在6.90至.92區間波動。在中美談判未有實質性舉措之前，人民幣仍維持區間波動。

  監管層繼續「出口術」撐人民幣。人行副行長、國務院金融發展委員會辦公室副主任劉國強表示，近期人民幣匯率出現了一定幅度貶值。這是市場經濟的內在邏輯，也是匯率發揮宏觀經濟和國際收支「自動穩定器」作用的體現。

　　交易員稱，最近三天的中間價，每天小跌2點子，仍守住6.90關口，彰顯監管層穩信心、釋除貶值壓力的決心。
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