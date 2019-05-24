李國寶交棒兩兒子 東亞雙頭馬車管理

東亞銀行（023）昨日宣佈，由7月1日起，李國寶將退任該行行政總裁之職，但留任執行主席，同日起交棒予兩名兒子李民橋及李民斌，由二人出任聯席行政總裁，為該行首次出現雙頭馬車同管東亞的安排。東亞股價昨收報24.1元，跌1.2%。



現年80歲的李國寶，於1969年加入東亞，1981年升任行政總裁，1997年獲委任為主席。其行政總裁的任期於前年獲延長多3年，至2021年屆滿，但現時提早退任，讓現為執行董事兼副行政總裁李民橋和李民斌正式接棒。



退任執行主席



李國寶接受電視台訪問時回應表示，「我未完全退休。」問到交棒給兒子時，他說：「我的責任是向董事局和股東負責，日常業務就由兩個兒子負責。」對於兩個兒子的工作表現，他就說：「我不想評論。」他退任行政總裁後，將繼續擔任執行董事、董事局主席，以及提名委員會成員。



李民橋回覆本報表示，對於是次獲委任與李民斌同任聯席行政總裁感到「好開心、好榮幸」，期望與同事們一起努力將業務做好，令業務長遠可持續發展，並為股東帶來最佳利益。他指與李民斌已在東亞工作了多年，相信憑著該行的文化、網絡和客戶基礎，善用科技和資源，並把握大灣區的機遇，能提升營運效益和推動業務增長。



經嚴格全球遴選程序



對於聯席行政總裁的安排，李民橋重申公佈所指，董事局經過嚴格的全球遴選程序，包括評估內部和外部候選人後，決定有此安排。董事局確信聯席行政總裁架構對該行整體實屬有利。他指出，董事局是考慮了多方因素，而自己和李民斌分別專注於香港和內地業務的發展，在聯席行政總裁架構下，可互補彼此的專業知識和經驗，有助支持東亞持續的業務增長。



董事局早於2017年未授權成立一個遴選委員會，為該行物色新行政總裁。遴選委員會由4位獨立非執行董事組成。董事局同時委任了一家國際獵頭公司協助遴選程序。



