農發行首度在港發債

中國農業發展銀行在香港成功發行境外首單機構及零售合併債券，港交所（388）行政總裁李小加表示，農發行此次發債規模不大，但有許多個「第一次」：「是非政府發債體第一次在港交所的CCASS（中央結算及交收系統）平台上發行債券，亦是香港散戶投資者第一次可在港交所平台上購買非政府債券。」



李小加表示，香港的現貨債券市場並不發達，無論是發行程序、披露過程、結算清算要求，還是技術方面，長期以來均未有太多投入，此次農發行發債打通了本港債券市場的上市及託管通道，未來可令更多樣的發債體在港交所持續不斷發債，使得機構投資者及散戶均可在港交所平台購買債券，亦為港交所未來的衍生品交易打通渠道，形成生態體系。他認為，農發行此次發債令香港的債券市場走到了新的高度。



