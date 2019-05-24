英皇鐘錶首季中價表銷售佳

對於中美貿易戰的升溫，以及近日人民幣貶值的影響，英皇鐘錶珠寶（887）主席兼行政總裁楊諾思表示，暫時未見到兩者對於集團業務有顯著的影響，指現階段的銷售氣氛樂觀，但認為現時預測下半年的銷售情況，仍是言之尚早。



在銷情方面，楊諾思指該集團首季銷售業務表現不錯，由於受農曆新年的節日氣氛等影響，中價鐘表的銷售表現強勁，尤其是運動表類的需求，其價格由二萬至八萬元不等，而首季銷售表現比上一年第四季好。但她亦表示，由於上一年的基數較高，預料整體銷售未必可以超過去年。



針對剛過去的「五一黃金周長假期」，楊諾思直言，假期令整體訪港旅客人數有增加，自由行客人佔相當高比率，而中價鐘表的需求大，帶動澳門和香港的銷售均錄得增長。



