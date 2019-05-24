聯想翻身純利虧轉盈 深信貿戰下供應不斷裂

聯想集團（992）公佈截至3月底止第四季度及全年業績，第四季度業績增長強勁，純利按年大增2.61倍，也帶動全年純利成功扭虧為盈，賺5.97億元（美元‧下同，約46.86億港元）。



惟業績轉好之際，遇上中美貿易戰升級，美國頻出狠招封殺華為，市場憂慮聯想的業務亦會受到影響。聯想集團董事長兼首席執行官楊元慶表示，事件對公司的影響有限，但公司有為可能發生的關稅升級作積極準備，亦有全球佈局的供應鏈可靈活應對，希望盡可能減少對業務的影響。楊元慶指出，聯想是一個全球化的公司，但源自中國；公司有全球平衡的業務，亦在多國部署了供應鏈，自主生產製造的設施佔比達55%，將可靈活調整供應策略。他指，現時公司主要生產的個人電腦及手機未被加徵關稅，因此對公司業績的影響有限，公司亦未對供應佈局作出很大調整。



維持與高通及英特爾關係



對於華為遭美國封殺，楊元慶表示，華為一直是聯想個人電腦業務的重要客戶，聯想將在尊重當地法律法規的前提下，與包括華為在內的所有客戶保持業務關係。至於會否擔心高通及英特爾等公司日後不提供晶片予聯想，楊元慶回應指，高通及英特爾一直以來都是聯想的重要合作夥伴，未來也繼續是聯想的戰略合作夥伴，「我們沒有假設他們不給我們提供晶片」。



聯想執行副總裁兼首席財務官黃偉明補充，現時美洲市場佔集團總收入約30%，而聯想出口至美國的產品逾一半產自中國，但集團在墨西哥、印度及日本等地均有設廠，未來若美國升級關稅措施至覆蓋所有產品，集團有能力可快速調整產地。



至於問及調整產地可能帶來生產成本的上市，聯想會否轉嫁至消費者身上。黃偉明指，價格是由市場決定，加價與否還需視乎競爭對手的價格。



