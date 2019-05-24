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美團首季虧損減至14億人幣

2019-05-24 列印
　　美團點評（3690）公佈截至今年3月底止首季業績，虧損為14.33億元（人民幣‧下同），按年減93.2%，主要歸因於去年同期錄得202.13億元的可換股可贖回優先股的公允價值虧損，而今年同期公允價值變動則為零。

　　該公司指出，收入為191.73億元，按年升70.1%，主要由於平台的交易金額自2018年同期1082億元增至2019同期的人民幣1384億元。毛利為50.69億元，按年增加57.8%，但毛利率卻微跌約2%至26.4%。

　　因受到「新業務及其他」的虧損擴大，經營虧損按年增加24.3%至13.03億元。若按非國際財務報告準則，經調整EBITDA為4.58億元，去年同期虧損11.16億元；經調整虧損淨額則增加6%至10.39億元。

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