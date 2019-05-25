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特朗普吹暖風 恒指回升86點

2019-05-25 列印
■恒指昨日回升86點，收報27353點。
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　　中美角力持續，美國總統特朗普預計，與中國的貿易戰將很快結束，更稱封殺華為尚有轉圜餘地，港股昨日回穩，惟騰訊（700)連跌七日，限制大市升幅，恒指昨日僅升86點，收報27353點，成交縮減至760億元。全周計恒指下跌592點，三周累瀉2727點。

　　內地股市則個別發展，上證指數收報2852點，微升0.02%，惟連跌五星期，累插12.8%；深證指數收報8776點，跌0.4%。A股交投淡靜，兩市成交縮減至3809億元人民幣。

　　恒指繼周四勁插逾400點後略為反彈，昨日高開101點，報27368點，開市後曾升190點，至全日高位27457點，惟後勁不繼，升幅持續收窄，曾僅升24點，至27291點，午後走勢稍為好轉，收報27353點，升86點；國指則升44點，收報10445點。

騰訊反彈乏力七連挫

　　藍籌股方面，騰訊昨日曾反彈逾2%，重越330元關，惟收市轉跌0.4%，報324.8元，七日累瀉13.2%，創七個月以來最長跌勢；創科（669）回升3%，收報50元，為升幅最大藍籌股；萬洲（288）升1.4%，收報7.4元。

　　不過，金沙中國（1928）旗下澳門四季酒店賭場，遭搶去300萬元籌碼，被市場乘機沽貨，收跌3.1%，報36.6元，為跌幅最大藍籌股。

　　國家財政部、稅務總局發佈關於《中華人民共和國車輛購置稅法》具體政策公告，按實際支付車價款項扣稅，7月1日起施行。

  消息刺激汽車股炒高，惟尾段升勢回順，吉利（175）曾飆6.7%，收升2.3%，報12.46元；長汽（2333）曾飆9.8%，收升3.7%，報5.37元。

　　擁稀土概念的星宇控股（2346）股價尋頂後急瀉，曾飆15.2%，高見1.89元創新高，上市至高位累飆82%，惟收插12.2%，報1.44元。

星宇尋頂後急插12.2%

　　中民證券（香港）研究部董事黃偉豪表示，中美貿易戰發展仍然主導市場，近日大市跌多升少，投資者入市意欲不大，相信恒指於月底結算前，或下試二萬七關。

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