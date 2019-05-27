陳德霖十月將退任 余偉文接掌金管局呼聲高

金管局總裁陳德霖將於10月退休，距今僅四個多月，市場中人都四出收風誰是未來金管局掌舵人。據消息指，雖然較早前專責物色金管局新任總裁的遴選委員會仍在進行全球招聘程序，但有關方面暫仍屬意由該局現任副總裁余偉文接任總裁之職。然而，另有高層政府官員曾透露不排除該職位由金管局以外的人選空降，最終繼任人誰屬，仍須待政府揭盅。而政府回覆本報將於今年稍後公佈金管局的繼任人選。



消息人士指，由財政司司長陳茂波領導，成員包括馮國經、劉遵義、施文信和任志剛的遴選委員會早前還在進行全球招聘，但據了解基本上普遍傾向的人選為余偉文。儘管曾傳出金管局總裁接班人可能向外求，惟這主意很快已被「打沉」，除非金管局內部沒適當人選，只要有選當人選，便應由內部晉升。



政府傾向內部晉升



另有消息透露，起初市場對金管局總裁繼任人選仍有不同說法，但最近口風已轉趨一致，均指極大機會由余偉文接替陳德霖出任金管局總裁之職；至於一度被傳是潛在人選之一的金管局副總裁阮國恒和李達志，前者早已向人透露沒甚機會，後者則資歷太淺，而證監會副行政總裁梁鳳儀也不在考慮之列。該消息人士稱，現為遴選委員會成員的前金管局總裁任志剛與余偉文關係深厚，任內曾大力提拔余偉文，余被視為其「契仔」，近期任志剛經常對外盛讚余偉文。他又指，相信「阿爺」亦不想在現時風雨飄搖之際，在金管局總裁任命上出任何亂子，造就余偉文有望掌舵金管局的勝算更高，估計政府或於6、7月公佈金管局下任總裁誰屬。



2009年陳德霖接替任志剛出任金管局總裁的任命公佈，政府是在陳德霖於10月正式上任的兩個多前，即7月中旬才作公佈。



其實市場對於金管局總裁繼任人選也有另一流傳版本，據可靠消息指出，有政府高層官員冀打破金管局的固有文化，為該局注入一股新風氣，故有意從外空降人選，並已將人名提交予北京，且傳出被提名的人選可能是一名資深銀行家。該政府高層仍不排除可能空降人選。因此，金管局總裁之位最終花落誰家還看「阿爺」拍板。



財政司司長辦公室發言人回覆本報查詢時表示， 下任金管局總裁的遴選工作正在進行中，預計在今年稍後宣佈繼任人選，在此之前不會作任何評論。金融界立法會議員陳振英認為，倘若由余偉文升任金管局總裁，對此表示歡迎，因他資歷深厚，局內涉獵工作範疇廣，包括對外事務、管理外匯基金及市場發展等，對香港及金管局運作都熟識，由他掌舵金管局將有利香港金融發展，同時內部晉升亦有助提升局內員工士氣。



