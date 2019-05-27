陳德霖十月將退任 余偉文接掌金管局呼聲高

消息人士指，由財政司司長陳茂波領導，成員包括馮國經、劉遵義、施文信和任志剛的遴選委員會早前還在進行全球招聘，但據了解基本上普遍傾向的人選為余偉文。儘管曾傳出金管局總裁接班人可能向外求，惟這主意很快已被「打沉」，除非金管局內部沒適當人選，只要有選當人選，便應由內部晉升。
政府傾向內部晉升
另有消息透露，起初市場對金管局總裁繼任人選仍有不同說法，但最近口風已轉趨一致，均指極大機會由余偉文接替陳德霖出任金管局總裁之職；至於一度被傳是潛在人選之一的金管局副總裁阮國恒和李達志，前者早已向人透露沒甚機會，後者則資歷太淺，而證監會副行政總裁梁鳳儀也不在考慮之列。該消息人士稱，現為遴選委員會成員的前金管局總裁任志剛與余偉文關係深厚，任內曾大力提拔余偉文，余被視為其「契仔」，近期任志剛經常對外盛讚余偉文。他又指，相信「阿爺」亦不想在現時風雨飄搖之際，在金管局總裁任命上出任何亂子，造就余偉文有望掌舵金管局的勝算更高，估計政府或於6、7月公佈金管局下任總裁誰屬。
2009年陳德霖接替任志剛出任金管局總裁的任命公佈，政府是在陳德霖於10月正式上任的兩個多前，即7月中旬才作公佈。
其實市場對於金管局總裁繼任人選也有另一流傳版本，據可靠消息指出，有政府高層官員冀打破金管局的固有文化，為該局注入一股新風氣，故有意從外空降人選，並已將人名提交予北京，且傳出被提名的人選可能是一名資深銀行家。該政府高層仍不排除可能空降人選。因此，金管局總裁之位最終花落誰家還看「阿爺」拍板。
財政司司長辦公室發言人回覆本報查詢時表示， 下任金管局總裁的遴選工作正在進行中，預計在今年稍後宣佈繼任人選，在此之前不會作任何評論。金融界立法會議員陳振英認為，倘若由余偉文升任金管局總裁，對此表示歡迎，因他資歷深厚，局內涉獵工作範疇廣，包括對外事務、管理外匯基金及市場發展等，對香港及金管局運作都熟識，由他掌舵金管局將有利香港金融發展，同時內部晉升亦有助提升局內員工士氣。