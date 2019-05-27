繞城公路車流穩增3% 新創建謀攻海外市場

新創建（659）在內地營運15條公路，其中主要收入來源之一的杭州繞城公路，近年與阿里巴巴合作以大數據管理的「智慧繞城」系統，料可提升通暢率，有助維持車流量3至5%穩定增長。總監（道路）何國強表示，集團除了在長三角及大灣區積極拓展公路網絡，最近已在湘鄂定立據點，並正計劃衝出中國，進軍海外市場。



杭州繞城公路乃新創建主要收入來源之一，於去年底止半年，與另外三條公路合共貢獻逾31%經營盈利。該公路去年參與阿里巴巴與杭州市政府的「城市大腦2.0」項目，並實施「智慧繞城」系統，藉大數據管理公路。高級經理（道路）蔡鴻發表示，在2012年營運公路初期，擠塞車龍最嚴重延綿60公里，而現時正常情況下，即使高峰時段達50萬車流，都沒有明顯擠塞。



「智慧繞城」統一多個系統



蔡解釋，「智慧繞城」將多個系統統一，以往監控中心需時逾1小時才能核對路面異常情況，現時僅需1秒，故可迅速處理，「車在繞道上是條魚，進來之後都是我們的『網中之物』，但它要安全的跑，才達到我們目的。」



何國強表示，由於杭州繞城公路發展已相當成熟，難以出現爆發性增長，觀乎上年度錄得日均車流量8.26萬架次，按年近5%增幅，相信今年仍能保持3%至5%穩健增長。他又說，「智慧繞城」並不會直接推升收入，但由於會提升管理效率，改善通暢情況，從而可吸引更多車流。



該系統在全長103.4公里的公路上，裝設逾200套攝錄機，年內全線共安裝314套，能透過每秒300張圖像及大數據，自動偵測車輛的速度，當發覺懷疑汽車拋錨時，可於10秒內自動發出警報，並能聯絡車主，加快處理路面問題。同時該系統亦會掃描車牌，一旦發現問題車輛，便可在收費站欄截。



