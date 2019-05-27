互聯網保險監管展開諮詢 堅持「人員持證」原則

內地媒體報道，中國銀行保險監督管理委員會中介監管部主任姜波昨日表示，互聯網保險監管辦法很快將向社會徵求意見，對於互聯網保險的監管，將堅持機構持牌，人員持證的原則。



姜波昨日出席一論壇時表示，近年來中國互聯網保險發展迅速，目前從事該項業務的財險公司已達到74家，壽險公司有78家，共計為152家。



2018年通過互聯網渠道銷售保費收入1905億元，其中，保險公司自營平台大概佔30%，通過保險專業中介機搆和第三方網絡平台佔70%。同時，互聯網保險高速發展也帶來一些風險，主要包括銷售誤導、信息安全、資金安全、消費者權益保護服務能力不足等。



另外，螞蟻金服集團數字金融板塊總裁黃浩在周一表示，希望未來兩年螞蟻金服能與1000間金融機構合作，共同服務3000萬小微商家。



黃浩表示，今日已和400間金融機構合作，每一筆信貸都是螞蟻金服旗下的網商銀行和各個金融機構聯合的風控產生的聯合的信貸結果，不良率約1%。



黃浩：金融科技始於足下



市場關注金融科技的發展動態，黃浩昨日對其未來發展做出三個判斷。



他表示，金融科技的深遠影響才剛剛開始，現時萬里長征只邁出了第一步，未來將有更多創新；此外，金融科技不是一類機構，而是會與傳統金融機構共同發展，金融科技這個說法未來將會逐步消失；另外，目前中國的金融科技領先優勢並不顯著，雖然從需求端來看，中國暫時領先，但從供給端出發，則不佔據絕對優勢。



