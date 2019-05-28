四大地產家族二代全接班 四叔今榮休交棒兩子

恒基地產（012）今年三月公佈，人稱「四叔」的主席兼總經理李兆基，考慮在今年五月的股東大會後退休，由兩名兒子李家傑及李家誠出任集團聯席主席兼總經理。恒地昨日公佈，接獲四叔通知，他將在今日股東大會後榮休，退任集團主席兼總經理職務，亦一併退任提名委員會及薪酬委員會成員一職，但繼續留任集團執行董事。今次交棒意味繼長實（1113）、新地（016）、新世界（017）後，本港地產「四大家族」全數由第二代接班。



恒地表示，待有關修訂公司組織章程細則之特別決議案，於股東周年大會上通過後，李家傑及李家誠將獲委任為集團聯席主席兼總經理，以及出任提名委員會及薪酬委員會成員。獨立非執行董事胡經昌除出任薪酬委員會主席外，亦獲獲委任為提名委員會主席。



家傑家誠聯掌恒地



恒地表示，接獲李兆基通知，由他家族信託所控制並持有公司股份的公司，將於股東周年大會上投票贊成特別決議案。李兆基同時退任恒基發展（097）執行董事職位。至於中華煤氣（003）主席一職，料亦會一併退下來，但截至昨晚十一時仍未見有關公佈。



李兆基為本地前列富豪，據《福布斯》二月公佈的本港富豪排行榜，他以擁有超過300億美元身家排名第二。由於投資眼光獨到，李兆基亦一度被譽為「亞洲股神」及「香港巴菲特」，其提供的股票貼士備受市場關注。



李兆基於1928年生於順德大良，可說是含着金鎖匙出生的人，在家中排行第四，故有「四叔」稱號。他從小被父親李介甫安排到家裏店舖學習經商，在抗日戰爭期間，父親因長駐廣州做生意，於是將順德的「天寶榮金舖」和「永生銀號」，都交予當時只有十多歲的李兆基掌管。



20歲時李兆基手持1000元資本，隻身來港闖天下。1963年，他與好友郭得勝、馮景禧三人創立「新鴻基企業」，而「新鴻基」的「基」正是代表李兆基。直至1973年，李兆基自立門戶，創立恒基兆業地產。



恒地於1981年在香港上市，集團其後不斷壯大發展，目前旗下持有恒基兆業發展（097）、中華煤氣、港華燃氣（1083）、香港小輪（050）及美麗華酒店（071），總市值近5500億元。李兆基營商成功，又樂善好施，獲榮譽不計其數，在2007年更獲香港政府頒授大紫荊勳章。



白手興家建5500億王國



李兆基樂於行善，深懂散財積福道理，對外捐助無數，尤其對教育事業十分着緊，本港多間大學都獲他巨額捐贈，並以他名義為院校或大學建築物命名。



「四叔」曾表示願望是在恒生指數達三萬點時，每年捐出10億元做慈善，恒指在2017年11月升破三萬點時，「四叔」已兌現承諾，捐出10億元行善。今年四月恒指亦一度升破三萬點，「四叔」又會否再捐出10億元行善？恒地發言人當時表示，要留待今日股東大會上，由「四叔」自己講。



