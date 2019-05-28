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騰訊八連跌 恒指挫　點

2019-05-28 列印
　　騰訊（700）錄得八連跌，一度失守320元關，拖累恒指曾挫248點，至27105點，尾段受內地科創板開車在即，A股反彈刺激，港股收跌65點，報27288點，大市成交金額縮減至738億元。

　　MSCI中國指數將於今日收市後上調A股納入因子，MSCI中國指數重磅股將受攤薄權重，相關股份大致下跌。龍頭騰訊跌0.3%，收報323.8元；建行（939）跌0.6%，收報6.21元；工行（1398）跌0.4%，收報5.6元；但平保（2318）逆市升0.7%，收報84.4元。

　　帝峯證券及資產管理行政總裁郭思治稱，以單月計，恒指跌幅不少，目前中美貿易問題已升級至科技層面，在相關問題困擾下，料大市表現將反覆不明，縱使恒指出現反彈，但只是有波幅而無升幅。

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