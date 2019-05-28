港交所出手DQ三愛健康 股價暴瀉八成淪「仙股」

三愛健康集團（1889）公佈，接獲港交所通知，認為公司未能維持足夠的營運水平或擁有足夠價值的有形資產，或證明其擁有足夠潛在價值的無形資產，故決定根據上市規則暫停其股份買賣，並將進行除牌。受消息拖累，該股昨日暴跌85.61%，收報0.041元。



根據聯交所函件，三愛健康可於18個月糾正期間重新遵守上市規則。若未能於18個月期間屆滿（即2020年11月23日）前達成要求，則聯交所會將其進行除牌。根據上市規則，三愛健康有權於自接獲該決定起計7個營業日內，要求上市委員會覆核該決定。若該公司在6月4日前未有作出任何覆核申請，則股份將自5月6日上午九時正起暫停買賣。在此之前，股份將會繼續買賣。



公司收益勁減八成惹懷疑



三愛健康表示，公司正對該決定進行內部審閱及審議，同時亦與外部顧問討論，並有意於6月4日或之前提交有關將該決定轉交上市委員會的要求。



聯交所質疑三愛健康的持續經營能力，主要由於該公司自截至2015年12月31日止年度以來，公司的收益由5.556億元（人民幣，下同）大幅減少至6410萬元，且已多年錄得重大虧損淨額；融資租賃業務及一般貿易業務所產生的收益較少；於2018年12月31日，該公司的總資產為3.656億元，主要包括貿易應收款項及其他應收款項、融資租賃應收款項及收購非流動資產的按金，聯交所擔憂經營該等資產可能無法使該公司按足夠的營運水平開展業務，從而無法證明股份持續上市的合理性；該公司最近購得的公司已產生虧損淨額或僅錄得少量溢利。該公司於公告中指，董事會強調，公司正處於轉型期。為維護股東利益，公司已終止經營其錄得持續虧損的舊業務，並已出售擁有大量負債淨額的資產。



