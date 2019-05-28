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船舶航運招股　入場費2869元

2019-05-28 列印
　　中國船舶（香港）航運租賃（3877）發售15.3億股，集資額介乎20.5億至21.73億元，每股招股價介乎1.34至1.42港元，每手2000股，入場費2868.6元，將於5月28日起至6月4日招股，並於6月17日掛牌。獨家保薦人為中金公司。對於中美貿易戰，執行董事兼董事長楊力表示，目前全球有80%的貿易通過海運來運輸，認為「此消彼長」，相信中美貿易戰對集團業務影響不大。

　　集團總會計師兼信貸及結構性金融部總經理李峻表示，去年匯兌虧損是來自公司早年發行的歐羅債券，而該筆歐羅債券已在去年8月份兌付，相信往後集團不會再有嚴重的匯兌虧損。

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