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滙豐唱好港股　料年底重返31000關

2019-05-28 列印
　　雖然香港股市受到中美貿易戰打擊，近月由三萬點以上下跌至昨日收市的27200點水平，但滙豐銀行仍然看好港股今年表現，認為至今年底港股有望回升至31000點水平，即較現水平反彈約4000點。至於MSCI中國指數、恒生中國企業指數及滬深300指數，預計則分別有望回升至94點、12500點及4500點。於未來六個月，滙豐銀行私人銀行資產配置中會增持環球股票，並偏好美國及亞洲（日本除外）股票。至於亞洲股票，則對中國及新加坡股票繼續維持溫和偏高比重配置。

　　受貿易戰影響，關稅增加，但全球央行維持寬鬆政策，滙豐私人銀行亞洲首席市場策略師范卓雲指出，鑒於聯儲局加息周期結束，美國央行或將迎來兩度減息，預計分別在2020年9月及12月，每次25個點。

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