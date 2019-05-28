宏利TVC新客激增 平均供款額3300元

宏利於強積金自願性供款計劃（TVC）推出前後，向旗下強積金用戶調查其受歡迎程度和使用情況，顯示年紀愈大對計劃愈有興趣，且每月平均供款金額達3300元。宏利更透露，TVC新成員現每月以四位數的速度增加，預期下年首季新增客戶速度及供款規模均會急增。



強積金自願性供款計劃是政府最新推出的「退稅三寶」之一，另外「兩寶」分別為合資格延期年金保費（QDAP）和自願醫保（VHIS）。透過參加TVC計劃，用戶可享最高60000元可扣稅金額。TVC特點在於供款安排，用家可彈性適合自己的選擇供款金額和供款方式（定期或一筆過），惟有細節視乎該強積金計劃的規定。



新客每月以「四位數增加」



為配合政府提倡市民儲蓄，宏利將TVC納入網上平台服務，供用戶申請，冀可便利用戶申請和管理TVC的繁雜程序。



於TVC推出前，宏利曾向613名旗下強積金成員進行調研。結果顯示，有四成受訪者對新計劃有興趣或有意了解更多，而三萬元以上的收入組別對TVC的興趣較高。於TVC推出後首六周，調查分析指出大部份為45歲以上或愈近退休之人士對TVC興趣愈大，多數客戶選擇每月供款模式，該類客戶集中在35至44歲和55至64歲的年齡群，當中約一半每月供款超過5000港元，每月平均供款金額達3300元。報告亦顯示，TVC電子化體驗有效鼓勵成員更積極管理MPF帳戶，超過八成傾向以電子工具管理MPF帳戶和以網上形式進行MPF額外供款。



想扣稅可預先通知稅局



宏利僱員獨立業務部副總裁兼主管吳清發表示，TVC新成員現每月以「四位數增加」，強調計劃仍屬於初步階段，預期下年首季新增客戶速度會急升，供款規模亦會急增，因到時臨近報稅，市民希望「攞盡扣稅額」，亦會繼續完善網上平台的運作效率。他補充，有意利用TVC作扣稅之用的市民，可預先書面通知稅務局2019至2020財政年度預期「自己想供幾多TVC」，先行減少今財年預繳稅額。



