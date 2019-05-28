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上月具規模工業利潤減3.7%

2019-05-28 列印
　　中國統計局公佈，4月份規模以上工業企業利潤總額5153.9億元（人民幣，下同），按年下跌3.7%，3月份則為增長13.9%。另外，國家工信部公佈，首四個月內地軟件和訊息技術服務業利潤總額2503億元，按年增長8.7%，增速按年回落2.1個百分點，比1至3月下跌4.6個百分點。單計4月，利潤總額按年下降4.4%。

　　今年首四個月，內地軟件業軟件業務收入達2.05萬億元人民幣，按年增長14.8%，增速提高0.5%。其中，4月軟件業務收入增長15.6%，增速提高0.5%。

　　工信部表示，軟件和信息技術服務業呈平穩較快發展態勢，業務收入加快增長，出口增速小幅回升，從業人數穩步增加，工資水平較快增長。

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