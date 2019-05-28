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渣打：內房境外發債勢啞火

2019-05-28 列印
　　渣打大中華及北亞區債務資本市場部主管嚴守敬以火爆來形容年初至今的亞洲區（撇除日本）債市表現，其中內房發債量更首次佔中資境外發債量高達一半。不過，他說，隨著中美貿易戰再度升溫，投資者抱觀望態度，已不再盲目追貨。按目前情況保守估計亞洲區全年發債量未必可達去年水平。

　　嚴守敬表示，今年以來亞洲區（撇除日本）的債券發行金額按年上升7%，至1360億美元，已為去年全年發債額2669億美元的51%，發行宗數則升14%，至330宗。期間發債活躍主要因為去年末季債市表現差，投資者並無入市，累積了大量資金在手，而首季中美貿易談判本露曙光，首4個月債市一直保持良好。

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