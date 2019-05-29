﻿下半年遞上市申請 集資1560億 傳阿里「回歸」來港第二上市

中美貿易戰未有解決跡象，美國政府更加強打壓中國企業。彭博引述消息人士報道，4年多前在美國紐約交易所上市的內地電商巨擘阿里巴巴考慮來港第二上市，集資200億美元（折合約1560億港元），預期最快今年下半年會遞交上市申請。報道指出，阿里巴巴正就來港第二上市事宜，與財務顧問商討，由於計劃仍屬初步，故可能有變。阿里巴巴發言人則表示對市場傳聞不予置評。 本報財經組



據報道，阿里希望透過第二上市，拓展多元化融資渠道，提升集團流動性，特別是在美國政府日益增加對中國企業施壓的情況下，能有更多資金應對潛在風險。



消息人士向本報記者表示，阿里巴巴一直不排除在其他地方上市的選擇，假設選擇赴港上市，亦是一個嚴肅的商業決定。她強調，上市是一個漫長的過程，不能預測到中美貿易戰的發展，因此並非如外界所猜測，選擇香港作第二上市是出於中美貿易戰的考慮。



消息利好港交所表現



受阿里可能來港上市消息刺激，港交所（388）昨日股價最多曾升3.5%百，收市仍升2.2%收報254.6元。



在貿易戰陰霾下，在美國上市的中國概念股隨美股大幅回調，阿里月內已累跌約18%，市值大減近800億美元，是傷得最重的中資概念股。不過，相較4年多前上市時的發行價，阿里股價已累升超過一倍。阿里上周五收報155美元，今年來股價仍累升逾13%，市值超過4000億美元。



其實阿里巴巴早於2013年曾尋求在港上市，但最終因同股不同權架構，未能符合當時港交所上市制度，集團於2014年9月改道美國紐交所上市，每股發行價68美元，集資總額逾200億美元，是歷來在美國集資最多的新股。



港交所失去阿里巴巴這一大客戶後，隨即加快推進上市制度改革，容許同股不同權，以及未有盈利的生物科技公司在港上市。去年4月底改革生效後，至今已有兩間公司通過同股不同權架構成功上市，但股價表現不盡理想，其中小米集團（1810）上市以來累跌四成一，美團點評（3690）累跌一成一。不過，今年7月開始，同股不同權股份有望納入滬深港通，對股價而言是一大利好消息。於去年3月，市場曾傳出阿里巴巴會在內地作第二上市。集團當時回應指，在美國上市當天已說過，只要條件允許便會回歸A股，想法從未改變。去年6月，中證監發佈CDR（中國預存託證券）細則，被視為吸引在海外上市的獨角獸企業回歸A股，當時小米成為首個申請的公司，可是，中證監突然又高調批評海外上市的科網股估值過高，到內地掛牌無異於要內地股民「接火棒」，最終小米發CDR鎩羽而歸，內地CDR一事亦再無進展。



