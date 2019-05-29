﻿下半年遞上市申請 集資1560億 傳阿里「回歸」來港第二上市

據報道，阿里希望透過第二上市，拓展多元化融資渠道，提升集團流動性，特別是在美國政府日益增加對中國企業施壓的情況下，能有更多資金應對潛在風險。
消息人士向本報記者表示，阿里巴巴一直不排除在其他地方上市的選擇，假設選擇赴港上市，亦是一個嚴肅的商業決定。她強調，上市是一個漫長的過程，不能預測到中美貿易戰的發展，因此並非如外界所猜測，選擇香港作第二上市是出於中美貿易戰的考慮。
消息利好港交所表現
受阿里可能來港上市消息刺激，港交所（388）昨日股價最多曾升3.5%百，收市仍升2.2%收報254.6元。
在貿易戰陰霾下，在美國上市的中國概念股隨美股大幅回調，阿里月內已累跌約18%，市值大減近800億美元，是傷得最重的中資概念股。不過，相較4年多前上市時的發行價，阿里股價已累升超過一倍。阿里上周五收報155美元，今年來股價仍累升逾13%，市值超過4000億美元。
其實阿里巴巴早於2013年曾尋求在港上市，但最終因同股不同權架構，未能符合當時港交所上市制度，集團於2014年9月改道美國紐交所上市，每股發行價68美元，集資總額逾200億美元，是歷來在美國集資最多的新股。
港交所失去阿里巴巴這一大客戶後，隨即加快推進上市制度改革，容許同股不同權，以及未有盈利的生物科技公司在港上市。去年4月底改革生效後，至今已有兩間公司通過同股不同權架構成功上市，但股價表現不盡理想，其中小米集團（1810）上市以來累跌四成一，美團點評（3690）累跌一成一。不過，今年7月開始，同股不同權股份有望納入滬深港通，對股價而言是一大利好消息。於去年3月，市場曾傳出阿里巴巴會在內地作第二上市。集團當時回應指，在美國上市當天已說過，只要條件允許便會回歸A股，想法從未改變。去年6月，中證監發佈CDR（中國預存託證券）細則，被視為吸引在海外上市的獨角獸企業回歸A股，當時小米成為首個申請的公司，可是，中證監突然又高調批評海外上市的科網股估值過高，到內地掛牌無異於要內地股民「接火棒」，最終小米發CDR鎩羽而歸，內地CDR一事亦再無進展。