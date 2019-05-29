四叔恒基五千億王國 交棒兩公子打理

現年九十一歲的「四叔」李兆基昨正式從恒基退下來，將其五千億王國交由兩名公子李家傑及李家誠「打骰」，但他仍未言休，繼續出任執行董事，表示會在重要決策提意見，又指近年已退居幕後，對交棒有信心。兩名兒子就指，四叔多年來給他們很多錦囊，其中做生意及慈善要「四両撥千斤」、「以小博大」。



李兆基昨日於股東會抖擻精神，於開場發言時正式宣布交棒予兩名兒子，又向股東致謝，「本人衷心感謝各位數十年對我嘅支持，祝大家生活愉快，我準備一些小禮物，送畀大家以表謝意。」昨日他聲稱喉嚨不適，整天言談甚寡，在股東會及記者會均主要由兒子及副主席林高演代答。



~感謝數十年來支持~



次子李家誠表示，四叔退任後有更多時間享受家庭樂，會與孫兒遊玩。昨日恒地亦發放「四叔」生活片段，見他魄力猶在，與孫兒在家打乒乓球，又用手機玩「換臉」程式，並於上周五退休前夕，在辦公室如常餵飼金魚，也跟員工合照。



不過，李兆基選擇退而不休，繼續出任恒地執行董事，僅在煤氣（003）全退。他昨日接受彭博訪問表示，如有重要決策，仍會參與並給予意見。他稱，兩名兒子性格不同，「家傑靈活，家誠實幹」，指二人在決策都有商有量，又謂自己近年已退居幕後，對交棒很有信心，相信未來會繼續在中港兩地尋求更大的發展。四叔續指，香港是福地，有國家支持，利率長期偏低，加上華人投資偏向「磚頭」，故仍然看好樓市發展，惟提醒應量力而為。



授錦囊「四両撥千斤」



兩名公子出任聯席主席，早年已有部署由長子李家傑掌內地業務，李家誠管香港。李家傑表示，兩兄弟已分工多年，管理層亦習慣運作方式，接棒後不會有新部署，又稱父親數十年來已給予他們多個錦囊。李家誠補充，其中一個是「四両撥千斤」，無論做生意或慈善，均要「以小博大」方式進行。



