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阿里影業虧蝕收窄至2.54億

2019-05-29 列印
　　阿里影業（1060）昨日公佈，截至3月底止年度，期內收入為30.33億元，按年跌8%，期內虧蝕收窄85%，至2.54億元（人民幣，下同），每股虧損1分，不派末期息。該公司去年同期亦虧損12.45億元。

　　阿里影業於期內，除收入下跌外，毛利潤亦跌逾24%，至17.66億元。不過，期內銷售及市場費用則大減5成，至15.79億元。

　　該公司在展望前景時指出，自今年3月起，已成為AGHL的併表子公司。根據其與AGHL的間接全資附屬公司Ali CV Investment Holding Limited所訂立認購協議，本公司於3月5日向認購方配發及發行10億股股份。

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