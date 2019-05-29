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李小加：港有望成生科行業中心

2019-05-29 列印
　　港交所（388）行政總裁李小加昨日出席生物科技周論壇開幕儀式上表示，在貿易戰環境之下，經濟及科技可能由全球化融合變成各自漸行漸遠，但認為生物科技行業的各方並非敵人，中美亦不應視對方為敵人，認為目前生物科技行業進入「拐點」。認為香港有望發展成為中國生物科技公司上市的首選地，並指港交所亦增加海外的上市推廣，以吸引更多海外生物科技公司來港上市，他相信，香港一定可發展成為生物科技投融資中心。

　　他認為，中國老齡化人口龐大及中產階級群不斷增加，醫療健康需求成為行業的發展推動力，預計截至2020年，中國花費在醫療健康的費用將會高達1.2萬億美元，雖然佔經濟比重仍不算多，但增速強勁，相信中產階級形成繼續支持生物科技的發展需求。

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