他認為，中國老齡化人口龐大及中產階級群不斷增加，醫療健康需求成為行業的發展推動力，預計截至2020年，中國花費在醫療健康的費用將會高達1.2萬億美元，雖然佔經濟比重仍不算多，但增速強勁，相信中產階級形成繼續支持生物科技的發展需求。
李小加：港有望成生科行業中心
他認為，中國老齡化人口龐大及中產階級群不斷增加，醫療健康需求成為行業的發展推動力，預計截至2020年，中國花費在醫療健康的費用將會高達1.2萬億美元，雖然佔經濟比重仍不算多，但增速強勁，相信中產階級形成繼續支持生物科技的發展需求。
馮永業自認 陳婉玉生命中的男人
前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業涉貪瀆職案，他與賭王何鴻燊三太的胞妹陳婉玉秘戀十年大公開，成為全城熱話。《頭條日報》取得兩人○三年首次到澳門私會的照片，男女雙方在一間高級西餐廳內手翹手，狀甚甜蜜。馮永...
2019-05-29
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新手機銷售受累 歐美現華為機拋售潮
據外電報道，在谷歌終止與華為合作後，許多歐美國家的用戶都擔心自己的手機無法使用電子支付及收發電子郵件等服務，大批民眾拋售自己的華為手機，改買其他手機，其中英國的情況特別嚴重。 一項報告指出，拋售華為手機的英國民眾不斷增加，他們都擔心花錢買了的智能電話無法使用，因此購買的人數則不斷減少，曾被消費者視為「二○一九年最佳旗艦手機」而受追捧的P30 Pro手機，二手價只剩新機價的一成，遠遠不及其他品牌的手機；該公司的董事表示，現時只能暫時停止接受任何新的折價拋售，接下來這些設備的價值將直線下降。 不少業界人士認為，二手機跌價接近百分之九十的情況十分罕見，相信只是一個特殊的案例。 除...
2019-05-29
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聯邦政府派增援部隊鎮壓 巴西監獄爆騷亂兩日57死
據美國有線新聞網絡報道，巴西北部亞馬遜州馬瑙斯市四座監獄周一分別發生嚴重騷亂和暴力衝突，至今已知道最少有四十二名囚犯死亡，而在周日，其中一座監獄已經發生囚犯打鬥，有十五人喪生，即兩天內總共有五十七人喪生，聯邦政府已派出增援部隊進入各監獄內鎮壓。 其中一座監獄是位於馬瑙斯市外圍的安東尼奧‧特林達德懲教所，總共有二十七人身亡，許多囚犯都是窒息致死。當局拒絕詳細公佈監獄內發生甚麼事，並在全州各地已經加強了保安和執法效率，令治安有所改善，但安尼西奧‧約比姆監獄率先爆發暴力衝突，有十五人死亡。 到周一，騷亂蔓延至另外三座監獄。除了安東尼奧‧特林達德懲教所和安尼西奧‧約比姆監獄外，另外...
2019-05-29
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享開揚景致 DUNBAR PLACE簡約闊廳明亮自然
何文田單幢豪宅DUNBAR PLACE位於登巴道，位處市中心，整個項目僅53個單位，主打3房及4房單位，優勢之一是位處小學34校網內。是次走訪的放盤單位，實用面積1830方呎，採4房雙套間隔，享開揚景...
2019-05-29
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下半年遞上市申請 集資1560億 傳阿里「回歸」來港第二上市
中美貿易戰未有解決跡象，美國政府更加強打壓中國企業。彭博引述消息人士報道，4年多前在美國紐約交易所上市的內地電商巨擘阿里巴巴考慮來港第二上市，集資200億美元（折合約1560億港元），預期最快今年下半...
2019-05-29
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直入歐聯爭霸戰 槍手不勝無歸
今季英超阿仙奴只得第五，未能奪得來屆歐聯資格，幸今晚歐霸決賽中立場擊敗車路士的話，還可以贏得遲來的入場券，因此中場格列沙加明言今仗不勝無歸。兵工廠目標明確，相反藍獅已擁歐聯席兼勢頹，故槍手客勝捧得過！（now643、有線616、656、myTV Super 303台周四凌晨3:00直播） 兵工廠已連續兩季缺席歐聯，今季亦未能藉躋身聯賽前四獲得下屆席位。今晚歐霸決賽鬥藍獅將是槍手的最後機會，可見眾將抱着破釜沉舟的必勝決心，格列沙加矢言：「我們不能再缺席歐聯，今季的成敗取決於能否問鼎歐霸，今仗許勝不許敗。」 藍獅上岸乏鬥心 藍獅英超得季軍已獲歐聯入場券，而且各賽事近六場...
2019-05-29
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夏季劇場新體驗
覺得英式戲劇深奧，印象刻板？在夏日戲劇季，即將有一連串本地及國際藝術家別具特色的作品，在ArtisTree和大館上演，其中《ArtisTree Selects：Theatre Bites》便帶來英式劇...
2019-05-29
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老公湊長腿囡囡又陪睇戲 吳君如13歲餅印女 複製母親表情包
月前吳君如和陳可辛嘅囡囡陳是知13歲牛一，君如激罕大晒愛女生日照，兩母女貼頭溫馨合照，倒模一樣呀！日前傍晚，金像導演陳可辛（Peter）化身湊仔公，去金鐘太古廣場湊愛女。踏入少女期嘅「Mini君如」陳...
2019-05-29
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金融High Tea——買恒基兩大理由
恒基地產創辦人李兆基宣佈退任主席，昨日最後一次見記者，不少股東到場多謝他為股東多年來帶來豐厚回報。股東會後，恒基（012）、煤氣（003）兩隻股票都除淨，恒基收報49.15元，升0.25元；煤氣收報19.08元，跌0.56元。兩者股份雖然一升一跌，但今年皆跑贏大市。 恒基、煤氣近年都送十送一紅股，通常除淨前會炒上，除淨後就會回落，今年因為有中美貿易戰因素，炒除淨環境一般。煤氣因為屬於公用股，有條件吸引避險資金，股價能夠逆市創出歷史新高。在這樣的市場環境下，鮮有大股可以創歷史新高，煤氣表現算係難能可貴。由於升得高，除淨前後的調整壓力就比恒基大。 資產折讓不跌反升 煤氣派送OK...
2019-05-29
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頭號目標——榮冠大道動食指
今季已完成了694場次賽事，在騎師榜的前三位騎師共贏了276場，即使再加上排第六位的史卓豐的31W，佔頭馬總數仍不足五成。可是翻查近兩季的谷草二千二百米賽事，此四位騎師共包辦了逾七成的頭馬，換言之，此程應是特別講究騎師發揮的途程。 第三場四班二二○○米。此場因史卓豐沒有座騎，若相信上述數據，頭馬很大機會是田泰安的「文武傳奇」、潘頓的「榮冠大道」和莫雷拉的「為善聚樂」中的其一。比較上，「為善聚樂」畢竟只是五班頭馬，而「文武傳奇」則季內曾在受讓四磅下贏「為善聚樂」三個馬位，可是今次要反過來讓十五磅，不能說沒有變數。因此，筆者較傾向沒有此程佳績的「榮冠大道」。 「榮冠大道」過去無...
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