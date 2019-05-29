煤氣與政府研加價 料上調幅度溫和

中華煤氣（003）曾在2017年上調煤氣費，該公司當時曾承諾兩年內不再提價，惟現在兩年時限已到，該公司管理層表示，已在與政府商談加價事宜，又保證「上調幅度溫和」，過去兩年的通脹水平介乎6%至7%，集團料以此作為提價參考。



「四叔」李兆基昨日宣佈退任中華煤氣主席，其子李家傑及李家誠接棒成為聯席主席，但三人並未出席媒體發佈會，常務董事陳永堅於會後對傳媒表示，「四叔」退休後，集團業務不會出現太大轉變，未來繼續向環保、能源及科技發展，冀望新主席能為煤氣提供新思維。



未來五年投70億投資基建



中華煤氣常務董事陳永堅昨日表示，因政府計劃擴大香港煤氣的管網覆蓋，該公司未來五年將支出70億元投資基建，較往年開支增加逾20%，另外，持續上升的營運及人工成本為集團帶來成本壓力，煤氣已與政府展開煤氣費上調事項的研究。



執行董事暨公用業務營運總裁黃維義補充，現時其採用相對便宜的澳洲液化天然氣（LNG），令燃氣成本有所下降，料未來漲幅不大，自2017年至今，通脹幅度約6%至7%，預計煤氣提價將以此作為參考。



該公司的年報顯示，中華煤氣現時在內地合共擁有131個的城市燃氣項目，去年全年售氣總量達到230億萬立方米，按年增18%。陳永堅表示，其燃氣業務主要佈局在內地，未來3年還將在內地開發30個分布式能源項目，單個項目投資額達到8000萬至1億元，相信回報率介乎10至12%。



他又稱，鑒於目前中美貿易戰形勢並不明朗，煤氣在海外的投資將會更為審慎。不過，管理層看好內地對天然氣有較大需求量，故暫未打算放緩其在內地的發展步伐。



