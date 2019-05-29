  • 2019年5月29日 星期三
  • 25º
  • 92%
熱門： 李兆基關愛座馮永業高海寧眼角膜

日報新聞 > 財經

貿戰未波及業務　復星旅文收入增11%

2019-05-29 列印
　　復星旅遊文化（1992）董事長兼首席執行官錢建農昨表示，雖然中美貿易戰打得很兇，但公司首季的收入按年仍增11%，加上業務分佈全球各地，故對業務的影響不大。他又指出，公司未來將專注發展度假村。

        錢建農指出，公司位於北京延慶的度假村或會最快開幕，而法國、西班牙、加拿大等地項目有望在兩年內陸續開放。復星旅遊文化計劃直至2020年底，將有10個新的度假村開張，地點覆蓋全球多國。此外，副總裁兼首席財務官王文平指出，公司於五一黃金周的業務表現突出，位於海南的旅居目的地三亞亞特蘭蒂斯的房價有顯著的雙位數增長，入住率近乎滿房的水平。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd