  • 2019年5月29日 星期三
  • 25º
  • 92%
熱門： 李兆基關愛座馮永業高海寧眼角膜

日報新聞 > 財經

內地首四月電訊業收入增速回落

2019-05-29 列印
　　中國國家工信部信息中心昨日發佈今年1至4月份通信業經濟運行情況數據。今年首四個月，電訊業務收入累計達4463億元（人民幣，下同），按年增長0.7%，不過，增速按年回落3.8個百分點，較今年首三個月回落0.3個百分點。

　　截至今年4月底，3家基礎電訊企業的移動電話用戶總數達15.9億戶，其中，4G用戶規模12.1億戶，手機上網用戶數規模12.9億戶。今年1至4月，移動互聯網累計流量達351億GB，按年增長122.2%，其中通過手機上網的流量達到349億GB，按年增長125.8%。

　　此外，期內3家基礎電信企業實現固定通信業務收入1405億元，按年增長11%。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd