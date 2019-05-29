﻿中環IFC外望——份子威士忌唔使釀製？

份子料理我地就聽得多，「份子威士忌」又有冇聽過？透過份子科學技術，毋須釀製便可在24小時內生產美酒，以後唔再只有即食食品，仲有「即食威士忌」O添。



李嘉誠基金旗下嘅維港投資，有份投資嘅美國科創公司Endless West噚日宣佈，喺香港推出全球首支唔經陳釀桶存嘅份子威士忌「Glyph」。



相比起傳統方式釀造威士忌需要三年以上，Endless West共同創辦人兼首席執行官李子民話，份子威士忌唔使好似以往咁，將烈酒放喺橡木桶中釀製多年始可以推出市面。而係利用份子科學技術，將酒嘅化學成份拆解，先分析酒嘅味道、香氣同特質等份子結構，從植物、酵母、生果等元素中，物色相應份子再重塑威士忌原貌，同傳統方式大大不同。



子女家用佔退休父母收入近半



永明金融公佈《港人供養父母調查研究》結果，發現退休父母的每月退休收入近五成來自子女家用，子女家用中位數約為6000元。



是次調查結果顯示，退休父母的每月收入中，子女家用佔達49%，另有約41%來自投資收入，包括16%強積金或退休金，11%投資收益和7%租金收入等。至於受訪退休人士每月實際收入約為14000元，與理想水平相差3000元，其中預期最大開支是飲食和醫療。調查指出，子女家用中位數約為6000元。若以十分為滿分，家用達約6400元，退休父母的滿意度就會超過一半，即6分或以上。問到兩代父母對退休後子女供養的看法，69%的「在職子女」和44%「退休父母」同意應有自己穩定的退休收入而非倚賴子女供養，反映年輕一代對養兒防老的觀念較開明。永明金融財富及退休金業務總經理陸季嬋表示，打工仔應有自覺性為自己打算未來，養成儲蓄習慣。今次的調查對象主要是年齡介乎55至69歲的「退休父母」和25至54歲的「在職子女」兩大組別，分別有205個和500個受訪者。



高瞻