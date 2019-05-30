內地擬限稀土輸美 相關股熱炒中稀飆24%

中美貿易戰又有新進展，中國擬限制對美國出口稀土，作為抗美殺着。官媒《環球時報》總編輯胡錫進稱，如果美國不斷向中國施壓，中國用稀土作武器反制是遲早的事。受消息刺激，中港股市稀土股熱炒，其中中國稀土（769）急飆23.5%，收報0.63元。稀鎂科技（601）亦升18%，報0.32元。



中國稀土開市已急升逾兩成，中段更曾漲逾四成，高見0.72元，收報0.63元，急飆23.5%。稀鎂科技則曾升26%，高見0.34元，收報0.32元，亦升18%。



內地稀土股同樣升幅驚人，其中金力永磁、三祥新材、有研新材、五礦稀土、英洛華漲停板，廣晟有色則升5.6%，盛和資源亦升5%。



昨日新華社和《人民日報》發文支持打稀土牌，新華社文章題為《利用中國稀土製造產品遏制中國發展，妄想！》，指出「中國願意滿足世界各國對於稀土資源的正當需求」，但再次強調「貿戰沒有贏家，中方不願打，但不怕打，必要時不得不打」。



《人民日報》文章題為《美方不要低估中方反制能力》，文章引述研究數據稱，美國是中國稀土主要買家，美國生產的消費性電子產品、軍事裝備和其他許多產品，都高度依賴中國稀土資源。文章強調，美國想利用中國出口的稀土所製造的產品，反用於遏制打壓中國發展，中國民眾決不會答應。



不過，有美國傳媒訪問市場策略師指，美國每年入口4000噸稀土，總值接近2億美元，只佔中國向全球出口的不足4%，亦指大部份入口的稀土已嵌入產品中，例如一些進口電器，內裏已含有稀土，認為中國難以用稀土反擊美國。



美專家指難見效



該策略師又指，中方使用稀土作反制武器的消息未經證實，而且會加重中國負擔。早前有內地學者指出，中國有三大王牌——稀土、美國國債及美國在華企業，最終會因為手握這些王牌而贏下貿易戰。







