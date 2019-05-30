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京東推香港618購物節

2019-05-30 列印
　　京東宣布，今年的「香港618年中購物節」活動將由6月1日（本周六） 至20日推出。京東集團全球銷售業務部負責人王珍表示，集團旗下平台提供5000萬件自營商品及第三方商品，當中涵蓋家電、手機、零食、日用品及電子書等27種產品，為針對香港消費者而設。她續指，期望今年購物節銷售可較去年翻三倍。

        她亦指出，購物節期間會為香港用戶設包郵優惠，買滿199元人民幣、10公斤內免運費；而預售期期間（即5月24日至31日），金額達99元人民幣以上，自提免運費，並不限重。

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