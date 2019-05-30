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美未將中國列匯率操縱國 促避免人民幣持續疲弱

2019-05-30 列印
　　美國財政部向國會提交的半年度貿易夥伴匯率政策審核報告指出，並無任何一個國家符合匯率操縱國的相關標準，而評估過美國21個主要貿易夥伴的匯率政策，發現除中國外，德國、愛爾蘭、意大利、日本、南韓、馬來西亞、新加坡及越南8個國家，匯率政策均需密切關注，有理由被列入匯率監測名單。

        報告又指，非常憂慮中國在匯市的動作，尤其是管理外匯儲備的透明度低，人民幣匯率亦被低估。

  美國財政部長努欽表示，即使中國對美國的貿易順差擴闊，但去年人民幣兌美元下跌8%，財政部將繼續加強與中國就匯率議題上的溝通，並敦促中國採取必要措施，避免人民幣匯率持續疲弱。

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