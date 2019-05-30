太興招股集資9.5億 券商減免按金促銷

人氣新股太興（6811）今天正式招股，最多集資9.5億元，每手入場費3838.29元。主席陳永安透露，今年年底將會推出一個全新品牌的冰廳。而新股氣氛已疲軟多時，終有一隻大家熟悉的品牌上市，有證券商借勢推出「認購3手免按金」的促銷活動，更有證券商預計太興公開發售部份最理想可望超購100倍。消息指太興國際配售首日已足額認購。



太興集團目前有9個品牌，共有191間餐廳，包括126間位於香港、63間在中國內地、一間位於澳門及一間在台灣。該公司計劃於2019至2021財年於中港台三地以現有品牌及新品牌開設105間新餐廳，其中63間在香港、36間在內地，6間在台灣。陳永安指，過往太興每年新開20至30間新店，對於上述開店步伐也有信心。



太興在2004年進軍內地，現時有四個品牌（太興、茶木、靠得住、錦麗）在內地有開設分店。對於內地市場的競爭，陳永安坦言，近年隨着內地商場增多，餐飲業的競爭更激烈，但他表示並不擔心競爭，相信港式餐飲仍受歡迎，而該公司亦會逐漸將更多品牌帶去內地發展，以搶佔更多市場份額。該公司執行董事陳淑芳則指，內地的開店選址集中在粵港澳大灣區，尤其是集團已有佈局的一線城市。



對於加價問題，陳淑芳指，每年都會對價格進行微調，但相信加幅溫和，顧客可以接受。早前為了慶祝太興成功進軍台灣市場，向香港顧客送奶茶。問及此次上市會否有顧客回贈計畫，陳淑芳指，今年適逢太興成立30周年，將會有一系列市場活動推出。



今天另有兩隻新股開始招股。內地職業技能教育提供商中國東方教育（667）共發售4.358億股，招股價介乎每股9.8元至12.26元。每手500股，入場費6191.78元；股份預計將於下月12日掛牌。香港安老院舍營運商嘉濤控股（2189）共發售2.5億股股份，招股價介乎0.6元至0.64元，每手4000股，入場費約2585.8元，股份預計於下月14日掛牌。



