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乘車系統創新 九成港人受落 　　近期乘車安全及乘車私隱等問題，愈來愈受到市民的關注。而Visa最近一項調查發現，港人關注交通安全、數據安全及私隱，並對能優化乘車體驗的創新技術持開放態度。當中，乘客重視交通安全和網上個人資料私隱，多於方便程度和價格水平。

2019-05-30 列印
  Visa發佈的《交通工具前瞻：游走巨型都市》報告指出，隨着大眾的消費行為不斷改變，世界各地相繼湧現各式各樣的出行方式愈趨歡迎。報告當中，香港有近九成受訪者(88%)表示，「可能」或「必定」會嘗試使用乘車方面的創新技術。另外，有近七成受訪者(69%)樂意試用一個能保證支付最低車資的格價系統。

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