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中銀航空租賃 提升空巴比例

2019-05-30 列印
　　對於中國決定停飛波音737系列飛機，中銀航空租賃（2588）投資者關係主管羅天茂（Timothy Ross）昨日表示，該公司或調整策略，提升中國公司業務中的空巴比例。他又指出，在貿易戰之下，中國航空對採購新航機的積極性有所下降，但該公司對中國市場仍有信心。

  談及貿易戰影響及中國波音737MAX停飛的影響，羅天茂表示，因該公司仍有大量空中巴士及其他型號飛機提供，可取代波音系列飛機，中國市場對這些仍有巨大需求。

  而下一步可能會對空中巴士的租賃業務加強推廣，他稱公司未來可能會進行經營策略調整，提升空中巴士租賃在對中國公司業務中的比例。

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