﻿中環IFC外望——Eric Kwok現身新股記招？

香港人熟悉嘅餐飲品牌太興集團（6811）噚日舉行招股記招，除咗管理層外，太興代言人、著名香港音樂人郭偉亮（Eric Kwok，圖右三）都有現身撐場。



最愛燒味同冰鎮奶茶



Eric Kwok話，仍喺13歲時已經移民美國，不過佢透露，自己喺1989年時返香港過暑假，成日同朋友一齊去銅鑼灣太興食燒味，「估唔到咁多年之後，我做咗太興嘅代言人，有時有啲嘢好傳奇。」佢話，自己最鍾意嘅係燒味同冰鎮奶茶。



Eric Kwok做咗太興代言人五年，今年為太興拍攝咗一輯全新廣告片。廣告片走科幻風，含義需要諗一諗，佢就向大家解釋：「30年後（即2049年），香港變成一個科幻世界，好多嘢都很虛擬，但是唯獨太興嘅食物仲係咁好食。」



佢仲話，自己同太興主席陳永安食過幾次飯，聽佢講過好多古仔，感受到佢對研究、創新食物嘅熱情，希望佢可以繼續將呢份熱情延續落去。



香港小輪變陣應對碎股黨



過往股東會都會請股東食自助餐的香港小輪，為了對付碎股黨，上年開始已經變陣，改向股東派餅卡。該公司員工大呻是因為有不少股東將禮物攞到盡，影響大會秩序，還講明不打算恢復自助餐。



昨日「四叔」李兆基王國旗下的香港小輪股東會，很多老股東都到場，當然是關心禮物，上年開始已經改為每人收兩張餅卡。大會講明不可重複領取，但小部份人當無到，乘機擸多幾張，終於引起自稱「正義之師」的一位股東側目，跟其他犯規股東口角，又抱怨職員隻眼開隻眼閉，音量幾乎蓋過會場。



有小輪員工話，他們以往都是請股東食自助餐，如果座位不夠，就會改派酒店自助餐券。但是公司留意到碎股黨只吼住禮券，會帶來麻煩，「佢哋好早嚟到，但會喺門口聚集，等坐滿晒人先後跳出嚟話：『我食唔到，我要Coupon！』」



員工透露本來打算改派飯盒。不過，驚老股東帶食物回家滋生細菌出事，所以打消念頭，留意到這兩年改派餅卡後秩序尚可，未來公司或加碼，但深明「加咗唔減得」道理，都是小心為上。



高瞻