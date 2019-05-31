﻿美首季GDP增3.1% 市場仍憂貿戰升級 兩連挫後回穩 杜指升43點

美國股市連續兩個交易日遭拋售後，周四早段受資訊科技和工業股等帶動回穩，其中杜指曾漲逾90點，納指和標指亦反彈。美國首季經濟錄得3.1%增長，略較市場預期好，亦成為美股三大指數回升理由。



美國首季國內生產總值上升3.1%，高於市場預期的3%，通脹則受控，扣除食品和能源的個人消費開支核心指數按季升1%，為3年來最低增幅，低於初值及預期的1.3%，並低於聯儲局2%的通脹目標。



至於就業數據，上周首次申領失業救濟人數達到21.5萬人，約增加3000人，略多於市場預期。另外，美國4月商品貿易賬逆差為721億美元，低於預期的727億美元，但高於前值714億美元。



美通脹持續溫和



美股分析師表示，最新的經濟增長數字儘管令市場對經濟衰退的憂慮稍為減退，大市周四早段向好，但中美貿易戰走勢未明及孳息倒掛等因素仍限制美股漲幅。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25169點，升43點；納斯達克指數報7565點，升17點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見64.80港元，較香港收市價升0.30港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見325.89港元，較香港收市價升1.49港元。



花旗曾升2.4%



個股方面，花旗集團股價周四早段曾漲2.4%，得益於高盛調高其投資評級「買入」。蘋果公司股價亦曾升逾1%，雖然摩根士丹利調低蘋果目標價，但分析師指出，經過近期顯著下跌後，該公司股價大致已反映中美貿易磨擦升級的風險。



歐洲三大股市四尾段均輕微上升。



港股方面，周四恒指在期指結算日高開83點報27319，但隨後跟隨A股持續回落，最低倒跌214點，低見27020，創四月新低。午後內銀股造好，令恒指在支持位27120左右企穩，惟匯控(005)、港交所(388)、友邦(1299)等重磅藍籌持續走低，恒指全日跌120點，收報27114。



5G股過去數日連漲，惟周四跟隨大市回吐，中興（763）股價周四大跌5.28%收報19.18元。此外，友邦挫2.15%報收75.05元；港交所挫1.49%收報251.6元。