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﻿證監關注數碼貨幣交易存詐騙

2019-05-31 列印
  比特幣近月再掀炒風，價格不足一個月急升近4成，再次引起監管機構注意。外電引述證監會法規執行部董事魏建新表示，關注首次代幣發行（ICO）及虛擬貨幣交易及出售有關的詐騙行為，正研究針對性的監管措施。另外，證監會一直將ICO定性為疑帶有「證券」性質，只要其業務活動是以香港公眾為對象，便須獲證監會發牌或向證監會註冊，ICO發行人未取得其許可，不可發行有關的數碼資產。

  數碼貨幣價格波動早是常態，證監會亦不斷提醒投資者要留意當中的交易風險，例如流動性不足，定價波動及欠缺透明度。

  魏建新就補充，部份數碼貨幣交易所和ICO代幣的架構方式，超出香港證監會的管控範圍。證監會在與合規及法律專家合作探討如何監管加密貨幣實體。

  據證監會資料顯示，過去已有投資者向證監會投訴，指他們無法從在加密貨幣交易所開設的帳戶中提取法定貨幣或加密貨幣。
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