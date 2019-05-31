有線改善客戶淨流失 日現金流出減至40萬

有線寬頻（1097）周初公布完成按4供3基準的供股方案，獲54.55%認購。主席邱達昌昨日出席股東大會後表示，雖然供股未獲足額認購，但計及貸款及可換股證券等，已補足需募集的金額，基本上有七至八成都是由大股東承擔。他表示，大股東永升（亞洲）入主有線18個月，近期在客戶數目、廣告收入、現金流失等方面的表現，相信可為股東帶來「相當好的希望」。由於成本控制得當，現時每日現金流失約為40萬元至50萬元，而入主初期每天流失現金110萬元至120萬元。



邱達昌形容，初初入主有線時「非常辛苦」，由於面臨「熄燈」的風險，客戶流失嚴重；現時經過管理層的努力，已連續三至四個月沒有客戶淨流失，即新增客戶與流失客戶已「打平數」。他續稱，有線與港鐵（066）繼續在新聞節目上合作，帶動整體廣告及其他收入首次錄得連續三個月進步，形容「形勢好咗」。另外，公司的現金流失情況也有好轉，由於成本控制得當，現時每日現金流失約為40萬元至50萬元，而入主初期每天流失現金110萬元至120萬元。



集資最多6.6億元



有線寬頻此次整體集資最多約6.6億元。被問及會否再有集資計畫，邱達昌說「暫時唔答住」，但就笑言「剛剛先集資完，我希望唔好聽日即刻又集資啦」；但他表示，若再有集資需要，永升（亞洲）的股東亦會支持。他指，永升（亞洲）會長期支持有線寬頻，對公司的長遠發展亦有信心，暫時也不會出售股份，「我諗都冇人買」。



業務方面，邱達昌指，有線寬頻在電訊服務方面擁有健全的地底基建，未來在5G時代將有更多發展空間。對於有同業揚言打減價戰，該公司營運總裁梁淑儀表示，減價戰一直存在，關鍵是要對自己的產品和服務有信心，就不需要通過減價來搶客；她指，有線寬頻會將「電訊」及「內容」結合，再加上與中移動香港的商業合作，希望可以吸引更多客戶。



