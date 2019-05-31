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livi攻存貸服務 目標年輕客中小企

2019-05-31 列印
　　中銀香港（2388）夥拍京東數字科技及怡和合組的虛擬銀行livi昨天宣佈，由原為中銀網絡金融中心副總經理王瀾出任該行行政總裁。王瀾表示，初期主攻存貸此類基本銀行服務，並預告存息將高於傳統銀行。

　　從業務的部署，王瀾說，livi目標客戶為年輕人、低收入人士及中小企，而開業初期會先推存貸的基本銀行服務，貸款會針對低至數千元的小額服務，至於理財服務於稍後階段才推出。

  對於日後livi給予客戶的存貸息率，王瀾表示，「優惠肯定會有」，存款息率將較優統銀行高，但不會太誇張；貸款息率優惠則視乎貸款類別。



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