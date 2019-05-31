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李澤楷：富衛在亞洲擁五百萬客

2019-05-31 列印
　　電盈（008）主席李澤楷昨出席一個論壇時表示，他所投資的富衛保險成立5年，目前在亞洲8個市場，包括香港、新加坡、菲律賓及日本等市場共擁有500萬名客戶。

  李澤楷稱，保險業在數碼時代需因應客戶需求作出轉變，現今客戶需要更個人化的保險產品和服務，冀有更多服務渠道，不受時間、地域限制。而保險科技正有助保險業更有效地營運。

  富衛集團首席執行官黃清風指，該公司投資7億美元於保險科技和金融科技項目上，又着重於客戶數據分析。

  李澤楷認為，亞洲中產階級增長及人口老化，均是亞洲保險行業增長的潛力。

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