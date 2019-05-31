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企鵝醫生冀三年開20診所

2019-05-31 列印
　　醫思醫療（2138）與騰訊（700）旗下的企鵝醫生，早前以合資形式合作在港開設全科診所「企鵝醫生」，計劃把「智慧醫療」引入到香港市場。目前企鵝醫生在香港開設兩間全科診所，分別位於屯門和牛頭角，醫思醫療總經理周至莉表示，未來計劃三年內在港開設20家診所，今年已先後在牛頭角及屯門開設診所，未來會繼續選擇在民生區的地段開店。企鵝醫生最近在屯門區的診所加設有「智能分診機」和「自助檢測魔鏡」，醫思醫療首席數碼執行官黃志昌解釋，前者是利用機器量度個人的健康報告。後者則是讓病人自助看診的機器，透過收集病人的症狀，然後推算出病人的病症。

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