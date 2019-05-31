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中煙爆冷超購43倍 孖展認購額錄35億

2019-05-31 列印
　　新股市場出現久違的熱鬧場面，5隻新股同時在招股。未有「大張旗鼓」開記者會的中煙國際（6055）今天截止招股，昨日孖展截止前半天突然火爆，單是輝立證券就錄得26億元孖展額，計及其他4間證券商的孖展及認購額，合共已錄得35.02億元，以公開招股部份最多集資8149.6萬元計，已超購近43倍，而周三時，根據市場統計的數據，該股的孖展錄得超購僅逾1倍。

  輝立證券企業融資經理陳英傑接受本報查詢時指出，不知悉中煙國際的孖展額為何突然「抽高」。有證券界人士就猜測，輝立證券有比較多基金大戶客，可能是「有人收到消息，所以圍飛」。信誠證券聯席董事張智威則表示，該股孖展認購未超過100倍。



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