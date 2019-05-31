﻿中環IFC外望——中免進駐上葡京設旗艦店

澳博控股（880）昨日與中免集團在澳門新葡京酒店舉行簽約儀式，落實在澳博「上葡京」綜合度假村內，開設中免集團澳門旗艦免稅店。



中免集團的澳門市內免稅店，位於「上葡京」綜合度假村內購物中心一樓，佔地7500平方米，將提供香水、化妝品、腕錶珠寶、服飾、鞋履、首飾、食品及旅行用品等多種商品。



澳博董事局主席何超鳳（圖左二）表示，免稅店將有助豐富「上葡京」度假村內綜合零售設施，進一步提升訪客在澳門的購物體驗。」



中免集團總經理陳國強（右二）則稱，在「上葡京」開設旗艦免稅店，對中免集團拓展意義重大。他又指集團有充足信心，將澳門市內免稅店打造成為旗艦級的免稅購物場所，為「上葡京」的購物中心注入新動力。



華為西班牙銷售急跌三成



華為在遭到美國封殺後，該公司在西班牙設備銷售大跌。據西班牙傳媒《Cinco Dias》報道，華為西班牙消費者業務負責人表示，自Google宣佈將停止為華為提供服務後，該公司在西班牙設備銷售減少25至30%。銷售繼5月23日觸及低位後，現已開始回升，重回5月初水平。



華為西班牙CEO金詠表示，對華為的擔憂主要來自用戶，而不是政府，華為會定期與西班牙政府會面。



美國政府於月初宣佈，禁止華為採購美國商品，並對該公司實施嚴厲制裁措施。其後包括Google及多間美國晶片企業表示，將停止向華為供貨和提供更新。



高瞻