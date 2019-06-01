﻿恒指失守二萬七 五月慘瀉2798點

「五窮月」收官日，恒指二萬七大關淪陷，全月慘瀉2798點，為去年十月以來最大單月跌幅，亦是全球主要股市中跌得最傷。中美貿易爭端白熱化，傳中國擬限制稀土出口至美國，加上內地PMI數據遜預期，港股先升後跌，恒指收挫213點，造26901點。市場交投氣氛積弱，大市成交841億元。恒指全周走低452點，連跌第四個星期。



內地股市走勢反覆，上證指失守2900關口，收報2898點，跌0.24%；深成指數收報8922，降0.23%；兩市成交合計縮減至4375億元人民幣。單月計，滬指已跌5.84%，連跌兩個月。外資持續於A股流出，全月有536.7億元人民幣淨流出，創滬深股通開通以來最大單月淨流出新高。



藍籌股方面，友邦（1299）連跌第三日，挫1.87%，收報73.65元；滙控（005）跌0.7%收報64.05元。不過，騰訊（700）逆市回升0.49%收報326元；金沙（1928）揚1.87%收報35.5元，為表現最佳藍籌股。



美國總統特朗普表示，6月中起將對墨西哥所有輸美商品徵收5%關稅，直至非法移民停止從墨西哥入境美國，於墨西哥有廠房的耐世特（1316）挫5.7%收報9.6元，而在墨西哥有投資的敏實（425）跌4.62%收報22.7元。



南華資產管理高級組合經理陳偉聰表示，中美貿易戰未有解決跡象，甚至有惡化機會，市場資金避開購買高風險資產，投資者「撈底」意欲不高，故此有資金持續流入債市，加上港股沽空比率持續高企，間接導致大部份股份走弱。「六絕月」以走勢來看，他認為港股向下趨勢未見改善，中美貿戰續困擾着市場，料恒指於26500水平將獲得初步支持，當大市持續下跌，不排除恒指或出現技術性反彈，目標為27300至27500水平。