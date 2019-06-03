中美貿戰愈演愈烈 「六絕月」港股料低開

不過，中證監主席易會滿出來護航，指中國資本市場韌性在增強，抗風險能力提高，而且目前內地A股估值便宜，有強大發展潛力。易會滿表示，中國資本市場韌性在增強，抗風險能力提高，而且目前滬綜指市盈率處於歷史低位僅約13倍，低於美國杜指的19倍、日經平均指數16倍及英國富時100指數17倍等全球主要股市，故發展有巨大潛力。他重申，中國資本市場未來會更加開放。
中國發白皮書態度強硬
上周五為「五窮月」的最後一天交易日，恒指跌破27000點關口，收市報26901點，美股方面上周五大跌，杜指下跌354點或1.41%，納指及標普500指數亦分別跌逾1.5%及1.3%。
中民證券（香港）研究部董事黃偉豪表示，看淡未來一星期會港股的表現，由於上星期港股跌破二萬七，市況表現較弱，而上周五晚的美股亦顯著下跌，估計港股表現短期內會繼續受拖累。
對於中國昨日發表的貿戰白皮書，黃偉豪指出中方表現的態度依然強硬，認為短期市況會繼續向下。他預料，恒指今個星期內會維持26700的水平上落。黃偉豪指上星期內地的PMI數據比預期差，反映內地經濟開始走下坡。
另一方面， 美國總統特朗普威脅，將從6月10日開始對墨西哥所有輸美商品商品加徵5%的關稅，然後逐步調高，到10月份可能提高至25% ，直至非法移民停止從墨西哥入境美國，耀才證券研究部總監植耀輝表示，過去一段時間，中美貿易戰、華為被美國封殺、以及近期美國對墨西哥加徵關稅等環球利淡因素，均令市況不太理想，對未來市況擔憂。「五窮月」股市持續下跌，植耀輝指出，貿易戰等非短期內能解決，整體上投資氣氛偏弱，故建議投資者先「減磅」。