中美貿戰愈演愈烈 「六絕月」港股料低開

到新加坡出席香格里拉對話會的國防部長魏鳳和，昨日在會上發表演講並回答了二十多位記者的提問，談到台灣問題，他強調台灣是中國領土，為維護領土的完整，不惜一戰。當他被問到三十年前的政治風波，他認為當時軍方的決定正確。 亞洲安全論壇正在新加坡舉行，而與會的防長魏鳳和昨日就不同的問題發表了自己的看法。論及台灣問題時，魏鳳和表示，中國不會掠奪別國的領土，而台灣是中國領土不可分割的一部份，中國將會統一。如果任何人包括民進黨與美國有想把台灣從中國分裂出去的意圖，中國會不惜一戰，中國軍隊別無選擇，必會不惜一切代價，堅決維護祖國統一。 魏鳳和亦表達了對六四事件的看法，他表示事件已經過去三十年，...

2019-06-03