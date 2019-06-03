電盈推新網購平台 整合力量威脅港視

網購愈來愈盛行，繼香港電視（1137）的HKTVmall、電視廣播（511）的Big Big Shop後，香港電訊（6823）也將殺入市場。消息指香港電訊最快於月內推出全新網購平台，惹來市場揣測此舉或要截擊HKTV Mall。不過，香港電訊高層人士否認截擊王維基，指市場的講法過於誇張，並說：「just slowly extension of our Club」，緩步延伸其270萬The Club會員的優勢。



據悉香港電訊不會硬撼HKTV Mall的強項—超市產品，主要是整合電盈旗下的不同網購平台，拓展全新網購服務。對於電訊盈科將推新的網購平台，香港電視回應指，網購已經是零售業的未來發展模式，而香港在這方面的發展落後於鄰近地區。因此，香港電視歡迎更多新的網購平台加入市場，革新零售業的發展之餘，同時讓消費者有更多選擇，為香港維持購物天堂的美譽。不過，香港電視主席王維基去年曾表示，會加強推廣，希望吸納更多新客戶，更指「瘦田無人耕，耕開有人搶，會更加進取，搶晒香港會網購的人。」



港視：歡迎新平台加入市場



現時電訊盈科（008）及香港電訊旗下有多個網購平台。主打四小時特快送貨服務的HABBITZZ於去年年中推出，用戶可在其手機應用程式（App）上選購產品，類別涵蓋美容及電子產品、健康及保健產品、玩具、兒童及嬰兒產品，飲品及運動用品等。電盈管理層曾透露，HABBITZZ推出3個月已上架逾2000個品牌、超過2.5萬種商品，以中高檔優質商品為主，購物宗數較預期理想。



除此之外，亦有以3C（Computer、Communication、Consumer Electronics）產品為主的HKT Shop，以及供會員兌換積分的The Club網上平台等。其中The Club網上平台提供了包括旅遊產品、HKT產品及服務、電子產品、食物、時尚飾品、美容及健康產品、活動門票等產品，會員可選擇以積分或積分加現金的方式進行兌換。



