IATA調降全球盈利兩成 航空成本趨升賺錢不易

IATA昨日召開周年會議，迪朱尼亞克（Alexandre de Juniac）預期，今年將是航空業界連續第10年錄得盈利，當中將連續5年資本回報高於其成本，料今年投資回報率達7.4%。但他稱，由於貿易戰惡化，故將今年盈利預測下調至280億美元，按年將跌近7%，等同從每位乘客身上僅賺取6.12美元。迪朱尼亞克指出，國際保護主義抬頭，正在威脅航空業，戰火已蔓延至客運收益，利潤率開始受壓。
貨運料僅維持去年水平
首席經濟學家皮雅士（Brian Pearce）預測， 今年貨運量僅能按年持平至6310萬噸，為7年來最差，而亞太區佔全球貨運量約40%，勢承受重大壓力，但他認為，今年經濟未至於衰退，並預計由中國及印度主導的亞洲市場，將帶動以公里計算的乘客需求有5%穩定增長。
皮雅士預料，燃油成本從今年起再度攀升，預計每桶布蘭特原油平均70美元，接近去年高位，佔營運成本25%，按年增1.5個百分點。
此外，迪朱尼亞克表示，廉航的市佔率已達40%，乘客航空費用亦較10年減少40%，相信廉航需求持續。他並預料未來20年，整體航空需求會翻倍，中國及印度旅客人數佔達45%。
對於去年波音737MAX發生兩宗客機事故，IATA統計發現，過去10年致命意外增加59%，迪朱尼亞克稱，雖然航空公司往往迅速補救，但影響已超出技術層面，嚴重影響乘客的信心。迪朱尼亞克表示，業界與政府須加強協調，定立善後措施，而洽談的進展亦成為IATA今後的優先議程。早前IATA預計波音737MAX將延至今年8月才能復航，皮雅士補充稱，該款客機佔全球飛行量不足2%，即使再延至今年年底，亦不會再拖累業界盈利。