—融信中國（3301）發公告指，該公司董事局接獲大股東Dingxin Company Limited通知，其在今年五月二十九日以每股約9.537港元於市場收購公司合共約21萬股，並於同月三十一日以每股約9.3134港元於市場收購公司合共158.6萬股股。在上述增持後，Dingxin持股增至64.46%。
—中國環保科技（646）曾於五月初擬發於2022年到期的可換股債券，涉資金額約4000萬，惟公司昨發公告稱有關認購協議已失效。公司指出，由於認購協議項下若干先決條件於最後截止日期之前尚未達成，公司及認購人亦未延長最後截止日期，宣佈認購協議已失效且其項下擬進行的交易將不會進行。
—首創置業（2868）公佈今年首五個月銷售業績，累計簽約金額約人民幣248.2億元，按年增長57.2%，期內簽約面積約100.4萬平方米，同比增長31.3%。截至2019年5月底，公司尚有認購未換簽金額約人民幣10億元正在辦理換簽手續。而單計五月，簽約面積約21.9萬平方米，簽約金額約人民幣60.2億元。
—玖源化工（827）宣佈，自今年六月一日起，張伏波因個人事業發展原因，辭任公司非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會主席及成員。另外，集團董事局亦已決議由獨立非執行董事徐從才接任為提名委員會主席，於同日生效。