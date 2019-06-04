Google插6.9% fb急跌7.8% 傳科企遭調查 納指挫120點

杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報24819點，升4點；納斯達克指數收報7333點，跌120點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見63.98港元，較香港收市價升0.68港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見334.95港元，較香港收市價升1.35港元。
FedEx波音齊跌逾1%
有報道指，美國司法部準備對Google展開反壟斷調查，其母公司Alphabet急挫6.9%。同時《華爾街日報》報道，聯邦貿易委員會或調查Facebook如何影響數碼競爭（digital competition），Facebook股價急跌7.8%。《華盛頓郵報》稱，美國反壟斷執法機構在技術監督方面達成協議，亞馬遜股價跌4.7%。
中國有關部門稍早決定立案調查聯邦快遞，市場憂慮FedEx會成為中美貿戰的犧牲品，股價早段跌下跌1%。波音承認部份737機翼零件有問題，股價跌1.5%。
美國在全球挑起貿易爭端，但當地製造業並未得益，5月ISM製造業採購經理指數（PMI）報52.1，較市場預期的53為差，創2016年10月以來新低。另外，5月Markit製造業PMI終值亦僅為50.5，創2009年9月以來最低。
另外，摩根士丹利首席經濟學家兼全球經濟部門主管Chetan Ahya日前發表報告指出，全球經濟最快可能在9個月後開始衰退。高盛亦認為，聯儲局減息可能上升，但不足以將減息作為基本預測，預計第二季經濟增長率為1.1%，一周多前預期為1.3%。
港股「六絕月」開局見紅，中美貿易爭端陷入僵局，投資者擔心兩國關係緊張，市場觀望氣氛濃厚。在重磅股騰訊（700）和中移動（941）支持下，恒指收報26893點，微跌7點，四日累降496點，但成交金額僅827億元。
港股「六絕」開局跌7點
藍籌股個別發展，友邦（1299）連續第四日下跌，收跌1.6%，報72.45元；滙控（005）跌1.2%，收報63.3元。相反，騰訊（700）逆市漲2.3%，收報333.6元；中國旺旺（151）漲3.4%，收報5.78元，為升幅最大藍籌股。
中國銀河國際證券業務發展董事羅尚沛表示，中美緊張關係持續，市場普遍看淡後市，他指出5月恒指已跌足一個月，6月上半段或出現技術反彈，目標為27200點。